Tras las alarmas por su salud, Prince Royce reaparece con un mensaje para sus fans

A unas horas de que arranquen los Latin American Music Awards, Prince Royce usó sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por todo el apoyo que le han mostrado, luego de que hace unos días presentara una reacción alérgica que lo llevo a ser ingresado de emergencia. Tras el tremendo susto y la preocupación de sus fans, el intérprete de Corazón sin cara compartió un video lleno de gratitud, en el que además reveló que ya se encontraba mejor y listo para la gran entrega de los Latin AMA’s, donde será homenajeado por su carrera con el Pioneer Award.

Prince Royce en el hospital

En el video, Royce se deja ver con mejor semblante, agradeciendo a todos aquellos que se preocuparon por su salud. En el clip, el cantante de 33 años también expresa lo honrado que se siente por ser homenajeado esta noche en la entrega en la que estrenará el tema Me enrd.

“Quiero hacer este video para agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente de mí, gracias por sus mensajes. Han sido varios días donde finalmente ya me siento síper bien con lo que me pasó, no sé realmente que fue, pero ya pronto regreso a casa. Ya me encuentro mejor. Estamos aquí en Las Vegas, en los Latin AMAS, me van a entregar un premio”.

“Me siento muy honrado por eso, tengo una presentación muy especial para mí y estreno un nuevo tema también, así que una vez más gracias por todo mi gente, les envío bendiciones, los quiero muchísimo”.

¿Qué le ocurrió a Prince Royce?

Hace un par de días, el intérprete compartió en sus redes sociales que había presentado una fuerte reacción alérgica y que había sido ingresado en una centro médico en Chile, país en el que se encuentra grabando el programa The Voice. En sus redes, Royce publicó unas imágenes que causaron alarma entre sus seguidores, pues en ellas aparecía en una cama de hospital y en otra más, mostraba la espalda llena de salpullido.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. ¡Los quiero mucho a todos!”.