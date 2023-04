Jessica Rodríguez nos cuenta los detalles del livestream que conducirá en los LAMAS 2023

Jessi Rodríguez está muy emocionada de llevar al público una forma distinta de ver la octava entrega de los Latin American Music Awards. Y es que junto a Migbelis Castellanos, será la host del livestream de los premios, un espectáculo digital lleno de sorpresas. Contenta por su rol en la primera edición a través de los canales de Univision, Jessi charló con HOLA! AMÉRICAS sobre lo que podremos ver en las redes sociales este 20 de abril desde la MGM Grand Arena en Las Vegas.

“Va a ser un espectáculo porque el mundo digital se presta para muchas cosas, es decir, si estamos hablando con Galilea Montijo y, de repente, viene Carlos Vives e interrumpe, ¡lo dejamos interrumpir!”, nos dice muy contenta. “Vamos a tener juegos preparados para ellos, vamos a hacer preguntas desde las más serias hasta las más ligeras. Es sin parar, no hay comerciales. Así que vamos a estar ahí”, agrega muy emocionada por todo lo que tienen entre manos.

Esta interacción digital es algo nuevo en las entregas de premios; si bien lo habíamos visto en Premio Lo Nuestro, es una gran opción para quienes desean estar al pendiente en diversas plataformas de todo lo que pasa durante la noche.

“Cada persona podrá disfrutarlo como quiera. Si alguien quiere ver la Noche de Estrellas al aire con Jomari Goyso, Ana Patricia Gámez, Chiquis y Rafa Araneda, lo ve en TV. Pero simultáneamente tendremos un streaming digital para esas personas que les gusta consumir este contenido en su teléfono, la computadora o las redes”, explica Jessi.

La transmisión será ininterrumpida y sin comerciales durante las dos horas que tenga lugar esta ceremonia, y la podremos seguir en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook con el usuario @LatinAMAS.

“Nuestra audiencia está en todas partes. Este es un show súper bien montado, y no porque sea digital tiene menos calibre. Estaremos con todos los artistas, Danna Paola, Carlos Vives y Mike Towers están confirmados, que mientras vayan pasando por la cámara, hablaremos con ellos”, cuenta la presentadora de Despierta América.

Ensayos, disciplina y mucha diversión

Esta semana, los presentadores y artistas han estado ensayando para que el jueves por la noche todo quede perfecto, y Jessi nos contó cómo es que se preparan y lo que sucede detrás de cámaras. “Siempre es así, la semana de los premios es cuando los artistas ensayan, aunque ya llevan tiempo practicando. De cómo funciona, tengo entendido que alguien como Becky G, que acaba de estar en Coachella y está viajando, no está aquí. Pero tiene a su coreógrafo y sus bailarines ensayan con ella en otras partes del mundo. Después, cuando llegan al award show, lo repasan con nuestra producción para estar en la misma página”, explica.

En cuanto a los presentadores, reveló que se han preparado para esto desde enero. “De hecho en Premio Lo Nuestro estábamos hablando de lo que iba a suceder en los LAMAS. Es algo que se prepara con muchos meses de anticipación”, añadió.

Los looks de Jessi Rodríguez

Este jueves podremos ver un desfile de moda con los mejores looks de los artistas y los presentadores del show. Por supuesto, Jessi no se queda atrás y nos adelantó los vestidos con los que la veremos en el livestream. “Tengo dos looks. En este momento de mi carrera estoy viviendo algo muy bonito pero también trato de generar el más contenido posible: en Despierta América, el livestream... entonces me toca correr un poquito y no tendré mucho tiempo para cambiarme”.

Aún con las prisas, nos reveló que llevará un vestido con el que se sienta cómoda en la alfombra roja y para el show tendrá otro que también llevará al afterparty.

“El de la alfombra va a ser rosado. Veo que hay mucha tendencia de llevar los chockers con una flor. Me obsesioné con las flores y voy a tener una inmensa en el cuello, de lado”, dijo emocionada de haber colaborado con su stylist para crear este look.