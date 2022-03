Sobre el inicio de su relación, Emeraude contó a HOLA! USA en exclusiva que hicieron ‘clic’ desde el primer día. “Desde el principio de conocernos conectamos, no fue algo superficial. Fue una sensación de honestidad, de que éramos dos personas muy auténticas. Yo siento que soy una mujer bien ‘down to earth’, no me interesaba ir con él a un restaurante fancy, quería que hiciéramos cosas diferentes… Nuestra primera cita fuimos parasailing en un barco, para mí lo importante era que viviéramos experiencias”.