A punto de estrenar su nueva comedia romántica, Emeraude Toubia nos abre su corazón como nunca ‘With Love’

Y en el amor, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Prince Royce era ‘the one’?

Desde el principio de conocernos conectamos, no fue algo superficial. Fue una sensación de honestidad, de que éramos dos personas muy auténticas. Yo siento que soy una mujer bien down to earth, no me interesaba ir con él a un restaurante fancy, quería que hiciéramos cosas diferentes… Nuestra primera cita fuimos parasailing en un barco, para mí lo importante era que viviéramos experiencias. Así que desde el principio hablamos de nuestros sueños, crecimos juntos en nuestras carreras, siempre nos apoyábamos; yo le entendía a él, pronto comenzó a ser muy famoso tras empezar la relación, creció mucho más rápido que yo, eso sí, y ahora, gracias a Dios, a mi también ya me va muy bien, no dudo que también gracias a su apoyo. Hay parejas abusivas que no quieren que crezcas, pero él desde el minuto uno fue muy confiado, nunca quiso apagarme ninguna luz, igual que yo a él. Royce siempre me dijo: “Lo que necesites, aquí estoy”.