Kenia Os confirma el fin de su relación con Gera MX

Desde semanas atrás, varios rumores de separación rondaban a Kenia Os y Gera MX. En redes sociales se decía que la pareja había puesto punto final a su relación, algo de lo que ninguno de los dos había hecho declaraciones, hasta hoy. Fue la propia cantante quien aclaró qué es lo que sucede entre ella y Gerardo Daniel Torres, y a través de su cuenta de Twitter confirmó que habían decidido separarse.

“Mi gente por este medio hago saber que Daniel y yo ya no estamos más juntos. Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento”, anotó en un comunicado. Y continuó: “A pesar de que nunca lo hicimos 100% público, ya que los dos estábamos en un proceso en el cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vida, viajes, etc... Lamentablemente no fue así”.

En otro mensaje, explicó que no es algo que se tomó a la ligera y que, tal como las especulaciones anotaban, sucedió tiempo atrás. “Esta decisión fue tomada hace ya bastantes semanas, de mi parte yo necesitaba tiempo y sanar para poder salir a hablar con ustedes. Yo estoy bien y los dos estamos felices por nuestro próximo lanzamiento ya que lo hicimos con mucho amor para ustedes. 🤍”, anotó.

Rumores y una separación

El anuncio de Kenia llega a sólo unos días de que lancen su tema juntos, Rumores. La colaboración es de las más esperadas, y aunque surgió este detalle de su vida personal, Os asegura que nada se interpondrá en su relación laboral.

“En la parte profesional daremos nuestro 100% para que Rumores tenga la mejor energía y disposición de ambos”, anotó. Kenia detalló que, a pesar de su ruptura, se llevan bien. “Ante todo, sostenemos una linda amistad”.

En su texto también aseguró que no hará más declaraciones al respecto. “Como saben, no acostumbramos a hablar de nuestras vidas privadas y personales, nuestro mensaje siempre ha sido a través de la música, así que a todos los medios de comunicación les pedimos respeto, ya que no hablaremos más del tema”.

La intérprete de Malas Decisiones concluyó su mensaje con un “Gracias, los amo”, con el que pone el punto final a su historia de amor y los momentos que vivió con Gera MX.

