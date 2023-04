Raúl de Molina zanja la polémica por montar un camello en su viaje a Marruecos

Para celebrar su cumpleaños, Raúl de Molina se fue de viaje con su esposa Mily de Molina a las exóticas tierras de Marruecos, al norte del continente africano. A solo unos días de arrancar sus vacaciones, el presentador de El Gordo y la Flaca se ha visto envuelto en una polémica al compartir en sus redes su andar sobre un camello, animal característico de la región que es usado como medio de transporte, además de otros fines como la producción de alimentos, textiles y hasta la creación de combustible.

Raúl de Molina está de vacaciones por su cumpleaños

A través de su perfil, ‘Rauli’ publicó un video el que aparece intentado subirse al animal con ayuda de unos camelleros. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales consideraron que el hecho de que el presentador montara un camello era maltrato animal.

“Raúl con todo respeto, hay cosas que simplemente no están bien y esta es una”, “Eso no se debe hacer, hay que eliminar esa clase de turismo”, “Pobre animalito”, “Eso es abuso de animal”, fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

Raúl de Molina intentado montar un camello

Fue tal la controversia que causó el video de Raúl, que poco después aclaró lo sucedido en sus redes, asegurando que el camello era un animal domesticado y que en Medio Oriente y otros países árabes como Marruecos, tiene diferentes propósitos.

“Para aclarar a los que protestan. ¿Cuál es la diferencia de montar a camello que en un caballo? En el desierto se monta en camello, ya que estos animales pesan más de 1, 300 libras”, indicó. También se refirió a aquellos que aseguraban que, por el peso de Raúl, el camello no podía ponerse en pie. “No es que el camello no podía subir, sino que lo pararon ya que la silla está sin amarrar y casi me caigo”.

“Por otro lado estos animales los usan para que lleven carga en el desierto. También los matan como a las vacas y venden la carne a la gente que no puede comprar carne de res ya que la de camello es más económica”, indicó.

Aunque la respuesta del presentador no dejó conformes a muchos, otros usuarios le desearon lo mejor en su viaje, el cual se da a solo unos días de su cumpleaños 64, el cual fue el pasado 29 de marzo.

En otro post en Instagram, ‘Ruali’ compartió sus primeras impresiones de Marruecos al lado de su esposa, como el recorrido que hicieron por el souk (mercado) de Marruecos. Mía de Molina, la hija del matrimonio, comentó el post de su papá. En esta ocasión, la joven de 22 años no los pudo acompañar al viaje, pues está en clases. “Tú y mamá de vacaciones y yo en la universidad estudiando”, escribió Mía, quien dentro de poco terminará sus estudios universitarios en Washington, D.C.

