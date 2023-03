Orgulloso, Cristian Muñiz muestra en redes sociales su obra expuesta en Parsons

Cristian Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, está dando pasos firmes rumbo a su futuro profesional, los cuales han nacido de su profundo amor al arte. A sus 22 años, este joven ha demostrado tener un gran talento para la ilustración y el diseño, y prueba de ello ha sido su reciente logro. A muy poco de concluir sus estudios universitarios en Nueva York, el primogénito de la exreina de belleza ha podido exhibir su trabajo en la galería de la escuela de diseño Parsons. Su novia ya lo había presumido en redes sociales, y ahora ha sido él quien ha mostrado con orgullo el fruto de su trabajo.

Si bien Cristian no suele ser muy activo en redes sociales —su última publicación en Instagram data de enero—, esta ocasión lo ameritaba, así que tomó su cuenta de Instagram para expresar su alegría por triunfo personal y profesional. “¡¡¡Estoy tan emocionado de tener mi trabajo expuesto oficialmente!!! ¡¡¡Gracias a todos los que vinieron a verlo!!!”, escribió.

Cristian, quien en uno meses concluirá sus estudios en diseño gráfico en la Escuela de las Artes Tisch (perteneciente a la Universidad de Nueva York), acompañó este breve mensaje con algunas fotos. La primera de ellas era un posado de él en el que se le veía parado junto a su obra, esbozando una tímida sonrisa, pero sin ocultar la alegría, orgullo y satisfacción que lo envolvían en el momento. Además agregó otras tomas más a detalle de su ilustración, de la que no reveló su título.

Cris posó orgulloso con su obra

Su mamá y su novia, orgullosas de sus logros

Como era de esperarse, su famosa mamá no tardó en reaccionar hasta publicación, pues Dayanara de inmediato expresó su emoción ante el logro de su primogénito. “¡¡¡¡Espérame...!!!!! ¡Quiero verlo de cerca! Tú eres 💥🧠💥”, comentó en el post de su hijo, el cual también recibió un ‘me gusta’ de parte de Ryan Muñiz, hijo menor de la exreina de belleza. Al parecer la guapa boricua no ha podido ver la obra expuesta todavía, pero seguro no tardará en ir.

Dayanara está muy orgullosa de su hijo

Kylie Jane Marco, la novia de Cristian, también reaccionó a la publicación. “Siempre sorprendida por ti y todo lo que haces 😘 😘 ¡Felicidades por una pieza y un espectáculo increíble!”, escribió la joven, quien fue la primera en presumir en redes sociales la pieza de su novio expuesta en Parsons. “Mi chico más increíble debutó esta semana en Parsons con su pieza de arte senior”, escribió la joven de 23 años al publicar la foto que ha compartido ahora Cris.

Dentro de unos meses, Cristian y Kylie se graduarán de la universidad, pues ambos estudian en la misma escuela, aunque ella está enfocada en las artes dramáticas. La joven pareja celebró el pasado mes de enero su cuarto aniversario de novios, y todo parece indicar que les quedan muchos más juntos, pues se les ve muy enamorados.

Cris y Kylie están por graduarse de la universidad