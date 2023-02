El lado más creativo de Dayanara Torres que también heredaron sus hijos

Dayanara Torres está muy emocionada porque en un par de meses celebrará 30 años de su coronación como Miss Universo. En este viaje de balance y reflexión, la originaria de Puerto Rico pidió a sus fans que le enviaran fotos, videos y recuerdos junto a ella. Sumergida en clips y momentos especiales durante estas tres décadas, encontró un video que adora por la alegría que le dio a sus hijos, Cristian y Ryan, además de demostrarnos lo creativa que es.

“Aquí uno de mis recuerdos más memorables... Cuando mi hijo me pide tener Nuestra Bandera 🇵🇷 en su cuarto... y como buena Boricua me enrollo las mangas 💃🏻🪚💪🏻🛒👩🏻‍🎨🎨 = 🇵🇷”, escribió Dayanara sobre el video en el que la vemos muy activa.

En las imágenes podemos ver cómo pone manos a la obra y se dirige a un almacén para comprar madera, pintura y algunos otros suplementos. En el garage de su casa es en donde todo empieza a tomar forma y con la imagen de su bandera presente en su celular y su corazón, cortó las piezas hasta obtener el resultado que deseaba para empezar a pintarlas.

“En mi recorrido por estos 30 Años. Me siento muy orgullosa de muchas cosas... ¡pero nada se compara con el orgullo de ser madre!”, contó en su publicación.

Al final, Dayanara nos muestra el resultado de su creación artística que colgó en el dormitorio de uno de sus hijos. Aunque no reveló cuál de los dos, podría tratarse de Ryan, el menor, y quien estuvo más tiempo con ella en los últimos años antes de iniciar la universidad.

Un talento que heredó a sus hijos

Cristian y Ryan son los hijos de Dayanara Torres, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. Los chicos tienen una vena artística que poco a poco los lleva por un camino profesional en el que desarrollan todo ese talento. Cristian no sólo toca algunos instrumentos, sino que también asiste a la University of New York, desde donde ha demostrado sus habilidades para dibujar.

Ryan, por su lado, es un talentoso músico que en las ocasiones especiales de su familia deleita con la guitarra o cualquier otro instrumento que decida tocar en ese momento. Un lado artístico que nos queda claro que no sólo heredó de su padre, sino también de mamá.