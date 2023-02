La ‘competencia’ que Marc Anthony gana a su papá con su bebé junto a Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira pronto recibirán a su primer bebé juntos, una dicha que recién confirmaron en las redes sociales luego de los rumores que sonaban en torno a la visita de la cigüeña. Con esa nueva alegría en la vida del cantante, recordamos aquel día en el que su padre, don Felipe Muñiz, habló en exclusiva para HOLA! Américas sobre Marc en su papel como papá y la broma de cómo estaba por superarlo en número de hijos.

Las familias numerosas no son nada extraño en la familia Muñiz. Don Felipe, de quien Marc heredó el talento musical, tuvo seis hijos, aunque falleció una de ellas a temprana edad. De gran carisma y siempre bromista, describió a Marc como papá.

“Es el mejor padre del mundo, porque es un excelente hijo. Marc es una persona que lo entrega absolutamente todo por su familia. No terminaría si le nombro todas las cosas buenas que tiene mi hijo”, aseguró.

Don Felipe se lleva muy bien con sus nietos, y desde 2019 que se mudó a South Beach, Miami, está más en contacto con ellos. “Sus cinco hijos son una maravilla y pues, ¡ya me igualó! No sé si me quiera superar, pero él, al igual que yo, ha procreado cinco hijos. A mí me falleció una hija de cáncer cuando estaba chiquita, de nueve años, es por eso que Marc tiene una fundación en nombre de ella”.

En ese entonces aseguró que era muy posible que Marc se animara a tener otro bebé, con lo que superaría a su padre: “Es muy posible porque Marc aún está joven. Lo cierto es que yo, ya no lo puedo superar (risas)”.

Marc Anthony, felizmente casado

El pasado 28 de enero, Marc nos conmovió con su emoción al ver a Nadia Ferreira llegar al altar. Entre lágrimas de felicidad, el cantante estaba listo para iniciar una nueva vida y una linda familia con el bebé que viene en camino. Junto a él estaban su padre y sus hijos mayores, celebrando el amor.

Sin embargo, años atrás, Marc no parecía pensar en el matrimonio. Después de su divorcio con Shannon de Lima, parecía estar muy contento con la soltería hasta que conoció a Nadia, con quien cambió sus planes por completo. “Marc está disfrutando la vida. Me parece que las mujeres son el regalo más lindo que Dios le ha hecho a los hombres y él una vez dijo en una entrevista que era ‘un romántico empedernido’, así que salió a mí, porque también soy un romántico empedernido”, nos dijo entre risas su padre en la entrevista realizada cuatro años atrás.