El hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony hace su debut en el mundo del arte

Dayanara Torres no podría estar más orgullosa de sus hijos. Los chicos Cristian y Ryan Muñiz, fruto de su relación con Marc Anthony, no le han dado más que satisfacciones. Recientemente, la reina de belleza presumió un logro más de su hijo Cristian, quien ya tiene 21 años. El joven, quien actualmente estudia en Nueva York, debutó como dibujante de historietas en La Borinqueña Comics.

©dayanarapr



Dayanara Torres con su hijo mayor

Cris tendrá a su cargo el desarrollo del personaje de ‘El Coqui Dorado’, y en Instagram stories Dayanara compartió una foto del singular personaje y escribió.: “Mi hijo Cris Muñiz Torres debuta como un dibujante de historietas”.

La novia de Cris, Kylie Jane Marco, comentó el post de La Borinqueña Comics felicitando a su galán y deseándole lo mejor en este nuevo episiodio de su carrera como creativo: “¡Tan orgullosa y emocionada por ti. Él es tan asombroso, ¡no puedo esperar a ver oro!”.

Desde que arrancó el año, la también presentadora no ha hecho otra cosa más que presumir el talento de ‘Cris’. “2023 Me sigue sorprendiendo. Mi hermoso y talentoso Cristian está haciendo su debut como comic book artist. Viste papito, el trabajo duro, la dedicación, la constancia y la perseverancia dan sus frutos”. La que fuera Miss Universo 1993 tuvo las siguientes palabras para Cristian. “Estoy más que orgullosa de ti... ¡tu talento nos sigue impresionado! ¡Esto era destinado a ser! Y no podía ser más perfecto porque doy fe de tu amor y orgullo por ser y nuestra gente. ¡Qué viva Puerto Rico! ¡Y nuestro Coqui!”.

El padre de Cris, el cantante Marc Anthony, seguramente también celebra los éxitos de su hijo, pues al igual que él heredó el gusto por las artes. Recientemente, padre e hijo se reencontraron en el último concierto que Marc dio de su gira Pa’lla Voy Tour 2022. El cantante se reencontró con sus hijos en Puerto Rico, donde vivieron una noche inolvidable en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Así es la vida de Cris, lejos de mamá y en una gran ciudad

No hace mucho, Dayanara visitó a su hijo en Nueva York. Para la puertorriqueña el hecho de ver a su hijo realizado tanto en lo profesional como en lo personal, es su satisfacción más grande. Recordemos que fue en 2019, cuando ‘Cris’ se mudó a ‘La Gran Manzana’ para realizar sus estudios universitarios. El joven y su novia se fueron a vivir juntos y hacen una pareja encantadora desde hace tiempo. Actualmente forman una familia moderna junto a su pequeña Panini, una perrita salchicha que vive con ellos y a la que Dayanara ve como su ‘nietecita’.