Cristian Muñiz, hijo de Dayanara Torres, y su novia demuestran su talento con un mural en casa

En un par de meses, Cristian Muñiz, el hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony; y su novia Kylie Jane Marco vestirán de toga y birrete para despedirse de su universidad, la Tisch de NY. Un lugar en donde su talento y creatividad creció aún más, llevándolos explotarlo en cualquier momento, incluso en casa en los ratos más tranquilos después de ver la TV.

Asombrada con la trama de la primera temporada de The Last of Us, Kylie decidió decorar una de las paredes de su casa con un mural hecho a mano y con tiza de colores.

“Como pueden ver, estoy bastante emocionada por este programa después de jugar ambos juegos durante la cuarentena con @cris_muniz_torres”, anotó la chica de 21 años.

“Hice esta pieza esta noche durante aproximadamente cuatro o cinco horas: el lado derecho es un zombi Clicker del juego y el izquierdo es la tarjeta de título y, encima, ¡el símbolo Firefly!”, agregó, explicando cada detalle de esta pieza que queda a la vista en su casa.

Cristian ayudó con algunos trazos para que la pieza quedara perfecta. Orgullosos, tomaron varias fotos que publicaron en las redes sociales y los likes no tardaron en llegar.

Una linda relación de casi cuatro años

Cristian y Kylie no sólo están por celebrar su graduación, sino también un aniversario más juntos. El 25 de enero de 2019, sus caminos se empezaron a escribir juntos, haciendo de su época universitaria algo único e inolvidable.