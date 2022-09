Dayanara Torres se enfrentó a la rebeldía de uno de sus hijos en medio de su lucha contra el cáncer

Dayanara Torres se enfrentó a un año lleno de retos cuando en 2019 fue diagnosticada con cáncer de piel. Su vida poco a poco empezó a verse afectada en cada aspecto, incluyendo su relación con sus hijos Cristian y Ryan, ambos fruto de su matrimonio con Marc Anthony. En una nueva charla con su amiga Giselle Blondet para el podcast Lo Que No Se Habla, la ex Miss Universo reveló cómo tomaron sus hijos esta noticia tan fuerte y las secuelas que dejó la enfermedad en su relación con ellos.

La también presentadora de TV no sólo se enfrentó a la noticia que le daba el médico en aquel entonces, sino a comunicar a sus hijos adolescentes lo que sucedía. “Cristian se tiró a llorar al piso cuando supo”, contó devastada por haber ocasionado esa reacción en las personas más importantes de su vida.

Ryan, el menor, fue mucho más duro: “Eso no lo sabe nadie... se rebeló contra mí”. La situación en el hogar era tensa, y todo empeoró anímicamente cuando su entonces prometido, Louis D’Esposito rompió su relación con ella por considerar que “era demasiado” lidiar con una pareja enferma.

Sin poder contener el llanto, explicó: “Pienso que era la forma de él lidiar con la situación. Él se reveló, se molestó mucho, mucho conmigo”. Ese gran detalle de la personalidad de Ryan es visible en las fotografías que tiene junto a su mamá en aquella etapa, en la que apenas sonreía para la cámara. Una personalidad dura que mantiene.

“(Ryan) cambió y hasta el sol de hoy él es un poquito duro conmigo, y creo que a él le tocó lo difícil”, dijo la amorosa mamá sobre lo complicado que fue vivir todo el proceso en su hogar.

Una nueva vida llena de amor

Aunque aún le duele hablar sobre aquellos días, hay cierta tranquilidad en Dayanara Torres al saber que las cosas salieron bien, que pudo ganarle al cáncer y que su relación actual con sus hijos es de lo mejor.

Cristian y Ryan no sólo iniciaron una nueva vida en sus respectivas universidades, sino que ahora viven plenos un romance que los hace sonreír. Además, el corazón de Dayanara está muy contento gracias a su noviazgo con Marcelo Gamma, con quien empezó a salir desde hace un año, y con quien experimenta un amor como nunca antes. “Siento que me quieren, que me apoyan, que me quieren ver brillar. Eso no pasaba nunca”, dijo emocionada por lo que pueda venir a futuro.