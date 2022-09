Dayanara Torres recuerda el lugar en el que empezaron todos sus sueños

Dayanara Torres sigue de viaje por su natal Puerto Rico, mostrándole a su novio, Marcelo Gama, todos y cada uno de los rincones en donde pasó los primeros años de su vida. En este nostálgico recorrido, era imposible no visitar el punto exacto en donde estaba su hogar, esa casa que la vio crecer y en donde nacieron sus sueños de ser actriz, bailarina y una artista reconocida. ¡Y vaya que los hizo realidad!

“Nuestra Casita 🌳 ¡Agradecida a Dios por regalarme la familia más hermosa... me lo dieron todo!”, contó Dayanara en sus redes sociales al mostrar una foto de la casa en donde corría feliz. “Mi niñez quizás sin lujos pero llena de amor, risas, vivencias unidas, enseñanzas, respeto y valores... Toa Alta... Aquí en esta casita nacieron todos mis sueños... ✨👧🏻✨”, agregó conmovida por volver a sentir esa vibra hogareña que llena de calma y calidez al corazón.

Dayanara no es la única que tiene presentes esos recuerdos de una pequeñita dispuesta a conquistar sus sueños y alcanzar la fama. Vecinos y amigos de la familia también recuerdan ese gran talento que desbordaba una pequeñita de ojos azules.

“Fui testigo de que en esa casita comenzaron todos tus sueños: ser modelo, bailarina, actriz, animadora, reina de belleza... y cada uno de ellos se convirtió en realidad gracias a tu tenacidad, humildad, energía y carisma 🙏😍🙌💕🇵🇷”.

Un hogar del que quedan sólo recuerdos

Aunque en las memorias de Dayanara la casita sigue intacta, en la actualidad el lugar ya no existe. La misma ex reina de belleza lo explicó para aquellos curiosos que se preguntaban en dónde queda y por qué no la arreglaba. “La casita ya no existe... La casa se vendió cuando yo tenía 21 años... y se divorciaron mis padres”, puntualizó.

Sin embargo, hoy hay nuevas historias contándose en el mismo sitio en el que sus sueños se visualizaban: “Los nuevos dueños construyeron una hermosa casa de cemento. Una familia Muy buena disfruta ese hermoso lugar”, aseguró la mamá de Cristian y Ryan Muniz.

Dayanara, enamorada y con una linda historia

La casita de su infancia no es lo único que ha podido mostrar en su viaje por Toa Alta, Puerto Rico, a donde llegó desde la semana pasada. Dayanara también hizo una parada en Villalba, otro de los lugares en donde se formaría su personalidad. “Donde pasé TODOS mis veranos desde que tengo uso de razón”, contó bastante emocionada con un clip en el que intenta hacerse algunas fotos, pero es interrumpida por el cariño y admiración de la gente que pasa cerca y la reconoce.