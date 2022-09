De víctima de bullying a Miss Universo: Dayanara Torres revela sus duros años en el colegio

Dayanara Torres es conocida por su belleza y presencia ante las cámaras; tan solo en 1993 triunfó como Miss Universo, llenando de orgullo a su natal Puerto Rico. Sin embargo, no siempre fue así; pues siendo tan solo una niña, sufrió de bullying escolar por sus humildes orígenes, así como por su físico. Torres, de 47 años, participó en el podcast Lo que no se habla de Giselle Blondet, y narró cómo fueron esos dolorosos años entre la infancia y la adolescencia, en los que las niñas de su colegio la atormentaban, mientras ella se preparaba para representar su comunidad en Miss Puerto Rico, por allá de los noventas.

Dayanara Torres sufrió mucho en su etapa escolar

La amena conversación arrancó con la infacia de Dayanara y sus días en la finca en las afueras de Toa Alta, con sus padres y sus tres hermanos. Pese a la complicada situación por la que pasaban, aseguró que las risas nunca faltaron en su hogar. Pero eso cambió cuando fue a una escuela privada y empezó a darse cuenta de las diferencias que había entre ella y sus compñaeritas. “Con todo y que no había recursos, menos recursos había porque mi papá todo lo que ganaba lo gastaba en los colegios. Él quería darnos escuela privada. Tu veías (coche) Mercedes, BMW, y estos Datsun con siete colores… ahí iba yo”, recordó la también presentadora. “Fue un poquito doloroso, fue un poquito fuerte, chocante, porque en mi vida no me faltaba nada, verme tan comparada en una escuela, que era la educación que mi papá nos quería dar”.

Hubo momentos en los que Dayanara sí llegó a sentirse fuera de lugar, en una escuela donde sus compañeros vivían a todo lujo. “Sí hay momentos donde uno se sentía un poquito diferente, porque acuérdate que estoy en un ambiente diferente la mío. Yo le pude haber dicho a mi papá por ejemplo, que mejor me dejara en la esquina que yo caminaba. Y ahora de grande, viendo el sacrificio que hicieron, digo ‘¿qué es eso?, ¿por qué me sentía así?’”.

Incluso, recordó como algunas niñas del colegio la siguieron a su casa, para burlarse de la finca de sus padres y se reían de ella sin parar. “Jamás entendí cuál era el propósito de algo así, pero de que me rompieron el corazón, lo hicieron...”.

En cuanto a su aspecto físico, Dayanara reveló que era la típica chica con frenos, anteojos e insegura que no se defendía y prefería callar que alzar la voz. “Yo me ocultaba mucho. Yo tenía frenos, yo tenía esos frenos… linda, linda me veía, yo tenía lentes. Me decían ‘cuatro ojos’, ‘poni’, me decían ‘comecoco’, es que mis dientes eran los peores, eran totalmente para afuera”.