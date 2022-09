Nadia Ferreira honra a su madre en su cumpleaños: ‘Te mereces el mundo entero’

Para Nadia Ferreira no hay mujer más influyente e importante en su vida que su madre, la señora Ludy Ferreira. Con motivo del cumpleaños de su mamá, la modelo de origen paraguayo le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento y mucho amor. Con el apoyo y el esfuerzo incansable de la señora Ludy, Nadia logró convertirse en la modelo más reconocida de su país y figurar en Miss Universo como la primera finalista. Sin la fortaleza de su mamá, quien la ayudó a superar dos situaciones severas de salud, Nadia no hubiera logrado sus sueños.

©@nadiatferreira



Nadia Ferreira con su mamá, la señora Ludy

A través de su cuenta de Instagram, Nadia compartió una fotografía de ambas acompañada por un mensaje que decía lo siguiente: “Celebro tu vida, tu compañía, tu apoyo incondicional y todo ese amor que me brindas. Feliz cumpleaños mi reina madre @ludytferreira te mereces el mundo entero”.

En una reciente entrevista con HOLA! USA, Nadia compartió que Ludy fue para ella padre y madre, y que, con el paso de los años, se ha convertido en su mejor modelo. “Es mi ejemplo para seguir, la persona más importante que tengo en mi vida, cada vez que me toca hablar de mi mamá digo: ¡‘wow’! La amo, me enseñado tanto, me ha acompañado en todo este viaje y lo sigue haciendo de la mejor manera dándome los mejores consejos. Ella es mi madre, pero también mi mejor amiga”.