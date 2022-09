Tom Brady y Gisele Bündchen, ¿a punto del divorcio?

Con más de 13 años de casados, Tom Brady y Gisele Bündchen siempre se han caracterizado por ser una de las parejas más sólidas del medio, sin embargo, en los últimos días el matrimonio ha estado en medio de la polémica, pues hay rumores de una fuerte crisis que podría derivar en un divorcio. De acuerdo con Page Six, la semana pasada la modelo y el jugador de los Tampa Bay Buccaneers sostuvieron una acalorada pelea que llevó a Gisele a dejar la casa que comparten en Tampa, Florida, y trasladarse a Costa Rica, país en el que tienen otra propiedad.

©GettyImages



Tom Brady y Gisele Bundchen tienen 13 años de casados

El mismo medio indica que, tras unos días lejos de su marido, Gisele ya volvió a Florida, pero que aún no se ha reunido con el padre de sus dos hijos. Incluso, la brasileña de 42 años fue fotografiada en Miami, divirtiéndose en un parque acuático con sus hijos.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, la pelea se dio luego de que Brady considerara no retirarse de la NFL y seguir en el campo de juego, lo cual habría molestado a Gisele, pues ella deseaba que Tom pasara más tiempo en casa. “Ellos habían acordado que él se retiraría para centrarse en su familia, pero luego cambió de opinión”, dijo una fuente sobre la pelea que la pareja sostuvo la semana pasada. “Tienen una relación ardiente. Gisele es un poco impulsiva, ¡tiene ese calor brasileño!”, agregó el informante.

©GettyImages



Tom Brady habría molestado a Gisele con su decisión de no retirarse

A su regreso a Miami, tras su viaje exprés a Costa Rica, la modelo fue fotografiada el pasado domingo en el Tidal Cove Water Park, con sus dos hijos, Benjamin y Vivian. De acuerdo con los reportes de Page Six, Tom no los acompañó en esta salida familiar. Mientras Gisele disfrutó con los niños en Miami, su marido estaba en Tampa, ciudad en la que entrena con su equipo.

El ‘retiro’ de Tom Brady

Fue el pasado 1° de febrero cuando el quarterback de 44 años anunció su retiro, tras 22 años en el campo de juego. “No firmaré otro compromiso competitivo. He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, fue parte del texto que publicó Brady en ese entonces.

Semanas después de ese mensaje, Brady anunció que estaba de vuelta y que sentía que aún no era el momento para su retiro. “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en la cancha y no en las tribunas”, escribió Brady. “Ese momento llegará. Pero no es ahora. Adoro a mis compañeros y adoro a mi familia que me apoya. Ellos hicieron posible todo. Voy a volver para mi 23ra temporada en Tampa”. En ese momento, Giselle lo apoyó y lo animó en su 23a. temporada con en la NFL, sin embargo, parece que las cosas han cambiado entre ellos.