Gisele Bündchen demuestra su apoyo incondicional a Tom Brady a su regreso a la NFL

A menos de dos meses de anunciar su retiro de la NFL, Tom Brady está de vuelta. El experimentado jugador de fútbol americano no soportó la idea de estar lejos del campo, por lo que regresó con los Tampa Bay Buccaneers para jugar una temporada más. En sus redes sociales, el quarterback dio a conocer la noticia, la cual llenó de alegría a sus fans. Las reacciones no se hicieron esperar y por supuesto, entre ellas estaba la de Giselle Bündchen, quien no ha dejado de apoyarlo en los más de 13 años que llevan juntos.

©@tombrady



Tom Brady acompañó su post con estas fotografías; una de su equipo y otra, de su familia

En su perfil, el mariscal de campo escribió lo siguiente, acompañado de un par de fotos; una de él con su equipo, y otra más de su esposa con sus tres hijos; los dos que tiene con Giselle (Benjamin, de 12 años, y Vivian,de 9), y Jack, de 14 años, al que tuvo con su ex, la modelo Bridget Moynahan.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Sin ellos, nada de esto es posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”, indicó.

©@tombrady



Giselle Bündchen con sus dos hijos y el otro que Tom tuvo con su expareja

Giselle comentó el post de su esposo: “Here we go again! Let’s go lovvey! Let’s go Bucs! (¡Aquí vamos otra vez! ¡Vamos amorcito! ¡Vamos Bucs!).