La hija de Cristián de la Fuente se enfoca en su recuperación y en sus deseos de volver a caminar

Tras una cirugía exitosa, en la que los médicos lograron extraer la bala de su pierna, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones, a través de sus redes sociales. La joven de 17 años fue herida con un arma de fuego en un intento de asalto mientras viajaba con us padre abordo de un vehículo. De inmediato, fue llevada por Cristián a un centro médico, donde fue atendida. Afortunadamente, la joven ya se recupera en casa y se reporta fuera de peligro.

©@iamdelafuente



Cristián de la Fuente con su esposa y su hija

En su perfil de Instagram, ‘Lau’ —como la llaman cariñosamente sus padres— compartió el siguiente mensaje: “Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto!”.

©@laudelafuentec



Laura de la Fuente acompañó su mensaje con esta fotografía, en la que aparece tomada de las manos con sus padres

Laura de la Fuente continuó con sus palabras de agradecimiento a sus amigos y seres queridos, así como a aquellos que no conoce, pero que oraron por ella. “También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”.

La hija de Crisitán y Angélica ya está en casa y esperando con ansias volver a caminar. “Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mí misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar”.

Para concluir, la chica expresó que desea, que en un futuro no muy lejano, todos pudieran sentirse seguros en las calles de Chile. “Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos”.

La joven fue lesionada en un intento de asalto cuando se dirigía con su padre hacia el Club de Golf de la comuna de Lo Barnechea, en la provincia de Santiago. Los delincuentes rompieron uno de los cristales del automóvil en el que el actor y la adolescente viajaban, lesionándola en la pierna con un arma de fuego. El lamentable suceso se dio justo el 10 de marzo, día del cumpleaños número 48 del actor. La familia tenía planes de una celebración, pero con el incidente, todas sus energías se han enfocado en la recupéración de ‘Lau’.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.