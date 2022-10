El padre de Marc notó que su hijo tenía madera de cantante, así que lo animó a seguir por ese camino.

“Yo lo llevaba a los clubes sociales donde nos presentábamos. Marc nació con esa voz, pero ojalá que haya sido yo el que le di el gusto por la música, así me doy el crédito”, dijo en una entrevista a AARP. “En ese entonces —Marc tendría unos 6 años— nos molestaba durante los ensayos. No podíamos estar en paz hasta que lo dejábamos treparse a la mesa como si fuera un escenario y cantar el único número que sabía: El zorzal. Después se iba y no molestaba más”.