¿Por qué llegó llorando a casa uno de los hijos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez nos ha dejado muy claro que sus hijos con Cristiano Ronaldo son su prioridad. Y cuando se trata de defenderlos, haría lo que fuera por su bienestar. Sin embargo, hay situaciones en las que no puede más que aconsejarlos para que ellos mismos se enfrenten al mundo y las personas con quienes conviven, tal como lo contó en su reciente entrevista para El Hormiguero, en donde reveló su reacción al ver a uno de los chicos llegar a casa llorando.

Al referirse a la personalidad de Cristiano Ronaldo Jr., de 11 años; Eva, Mateo y Alana, de cuatro años los tres; y Bella Esmeralda; los cinco chicos que comparte con Cristiano Ronaldo, Georgina contó: “En el cole les pegan y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado. ‘¿Y tú no te sabes defender con lo que calientas en casa?’”.

Y es que aunque podría ser de lo más normal que entre hermanitos haya competencias, incluso físicas, Georgina intenta que haya paz en casa a la hora de lidiar con sus conflictos. “La verdad es que les inculco que no se peguen y en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás”, agregó en su charla con Pablo Motos.

En el tema de la maternidad, explicó: “Me encantan mis hijos todo el día, pero no los de las demás”. E inmediatamente después aclaró a qué se refería con su comentario: “Las madres conocemos muy bien a nuestros hijos y tenemos la paciencia para educarlos y darles su tiempo. Tienen personalidades muy distintas”.

Georgina Rodríguez y la educación en casa para sus hijos

Los cinco pequeños son considerados bastante afortunados por tener padres famosos y una vida llena de lujos; sin embargo, Georgina explicó que ella y Cristiano hacen lo posible para mantenerlos con los pies en la tierra. “Cristiano y yo venimos de familias humildes y valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tiene”, explicó al recordar cómo los pequeños se emocionaron cuando conocieron a Rosalía, un evento que para ellos sería mucho más sencillo de vivir que para los fans de su familia. “Siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que agradecer y respetar”, explicó.

Y como toda mamá, se enfrenta a una de las situaciones con la que se identifican millones de mamás en el mundo al intentar que sus hijos coman bien. Georgina reveló la polémica táctica que utiliza para que los niños entiendan la importancia de no desperdiciar los alimentos: “Les digo que la comida no se deja y que si no comen, lo guardamos para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que esto es lo que les puede pasar”.

Un detalle en el que ella misma se ve reflejada, pues a la edad de sus pequeños tampoco quería terminar su plato. “Yo era muy mala comedora, de hecho, me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada y mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana”, recordó.

“Ella me decía: ‘No te levantas hasta que te lo comas y se iba a dormir la siesta. Ahora veo a mis hijos y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer”, agregó firme, dejando ver que en casa se cumplen las reglas.