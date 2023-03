Georgina Rodríguez y las confesiones sobre su vida con Cristiano Ronaldo: ‘Lo miro y pienso qué afortunada soy’

Georgina Rodríguez está muy emocionada por el próximo estreno de la segunda temporada de su reality, Soy Georgina. Contenta de hablar sobre los detalles de su vida personal, la pareja de Cristiano Ronaldo visitó el set de El Hormiguero, en donde habló de lo afortunada que se siente por ser la elegida del futbolista para formar una familia, y cómo al principio de su relación ella se sentía intimidada por él al grado de evitarle la mirada.

En esta charla con Pablo Motos, Georgina recordó la primera vez que estuvo cerca del hoy padre de sus hijos en la tienda de moda en la que ella trabajaba. “Cubrí a un compañero y estaba atendiendo a una señora, vendiéndole abrigos, y tres horas después me pude ir a mi casa. En el momento que salía, él entraba… ¡Y mariposas!”, contó con una risa que revivió por la emoción de su historia de amor.

Y aunque sintió mariposas cuando sus miradas se cruzaron, por sus tiempos, no cruzaron más que las buenas tardes. Después se reencontraron en un evento de moda en donde él no sólo la recordó, sino que dio el primer paso.

“¡Yo soy muy vergonzosa!, reveló sobre las primeras veces que cruzaron palabra, dejando claro que se tomó su tiempo y después de aquel encuentro pasaron unos días para empezar a salir.

En todo momento, Georgina se deshizo en halagos para Cristiano, a quien calificó como “Maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, jefe, empleado. Es maravilloso en todos los sentidos”. Más allá de los lujos que vemos en las portadas de revistas o las redes sociales, la también modelo valora mucho su vida por los detalles que hacen de Cristiano una persona excepcional.

“Muchas veces estamos todos en casa comiendo, lo miro y pienso qué afortunada soy cuando estamos todos juntos. El gran trabajo que hemos hecho y lo afortunada que me siento de haber sido elegida por él para formar esta bonita familia”, confesó frente a las cámaras.

Por ello, para una pareja que tiene todo lo que el dinero podría comprar, Georgina aseguró que este año, en su cumpleaños 29 celebrado el pasado 27 de enero, recibió el mejor regalo de parte del amor de su vida. “Casualmente mi cumpleaños siempre coincide en partidos y paso muy pocos cumpleaños con él y nuestros hijos también. Y este año me regaló su tiempo, me sentí súper feliz. Pude compartir mi cumpleaños con él, con mis hijos”, contó.

En cuanto a la personalidad de Cristiano, Georgina asegura que no es muy materialista; sin embargo, hubo espacio para las bromas ya que lo tiene todo. Eso sí, recordó que le ha obsequiado tres autos, pero no sería algo que repetiría, pues ya no sería original.

Los detalles del año más complicado y feliz de Georgina Rodríguez

La vida de Georgina Rodríguez es todo menos simple, sólo basta con mirar hacia atrás unos meses, desde que lanzó la primera temporada de su reality, Soy Georgina. A partir de ahí, ha pasado mucho: su mudanza a Arabia Saudita, el lamentable fallecimiento de su hijo Ángel, mellizo de Bella Esmeralda; el viaje a Qatar para apoyar a Cristiano Ronaldo en el Mundial, sus ratos como mamá, los lujos por el mundo y su agenda en los eventos más fashion del espectáculo. Detalles que nos resumirá en la nueva temporada de su show en Netflix a partir de este 24 de marzo.

En el programa nos volverá a abrir la puerta a los momentos detrás de las fotos y videos que comparte en las redes sociales y que completan más el panorama de su lujosa vida actual. Entre los momentos que más destacan está el encuentro con Rosalía en el camerino de la cantante, su nueva vida en un país en la península arábiga, los altibajos que ha enfrentado y los ratos más tiernos junto a sus hijos Cristiano Ronaldo Jr., de11 años; Eva, Mateo y Alana, de cuatro años los tres; y Bella Esmeralda, de siete meses.