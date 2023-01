‘Queridas, he vuelto’: Georgina Rodríguez regresa con más look y lujos en ‘Soy Georgina’

Georgina Rodríguez está muy emocionada con el estreno de la segunda temporada de su serie, Soy Georgina. La primera entrega en 2022 fue todo un éxito por la curiosidad de saber cómo es el día a día de la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo y sus ahora cinco hijos. Y para celebrar ese logro en televisión, la modelo e influencer compartió un adelanto de los nuevos capítulos en donde los lujos, las marcas, los eventos más importantes del espectáculo y los ratos familiares no harán falta.

“Es el aniversario de #SoyGeorgina 🎉. Quería agradecerles el haber llegado al top 10 mundial con este mini adelanto🌟 ¡¡Los quiero!! ♥️”, escribió junto al clip en donde la podemos escuchar hablar sobre moda y cómo le agrada combinar los looks sin importar el precio. “Me gusta combinar un chándal de cinco euros con mis bolzasos”, expresa mientras vemos su increíble colección de carteras entre las que destacan los exclusivos Birkin Bag.

Los lujos y gustos de la modelo siguen presentes en esta temporada, y es que con una vida tan movida, no iban a quedar atrás los famosos bocadillos de carnes frías que tanto le agrada llevar en el jet privado cuando viaja con sus amigos o familiares.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el detalle de un día de compras en el que Georgina parece decidida a obtener cierto artículo que, al parecer, no es tan sencillo de conseguir. “Es que yo me alegro mucho por ellas, pero a mí me da igual que lo tengan Rihanna y Beyoncé, yo soy la Gio”, dice determinada a dar el tarjetazo.