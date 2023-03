Así desmintió Georgina Rodríguez su supuesto encontronazo con Rosalía en los Latin Grammy

Georgina Rodríguez y Rosalía fueron dos de las grandes protagonistas que tuvo la entrega de los premios Latin GRAMMY realizada el pasado 18 de noviembre en Las Vegas. Sin embargo, una de las razones por las que dieron de qué hablar no tuvo nada que ver con su glamurosa aparición sobre el escenario, sino con el supuesto desencuentro que habrían tenido detrás de bambalinas. Y es que entonces se reveló que la modelo habría cerrado así una mala racha en su viaje a la ‘Ciudad del Pecado’, pues se dijo que no pudo viajar en su jet privado y ni en primera clase, además de que se habría roto una uña al saludar a Sebastián Yatra. Pero ha sido hasta ahora que se ha revelado lo que realmente pasó entonces, y aquella rumorada pelea con la intérprete se ha venido abajo.

Georgina fue una de las grandes sorpresas de los Latin GRAMMY 2022

En los meses que siguieron a la entrega de los Latin GRAMMY Georgina estuvo muy ocupada, pues viajó con todos sus hijos a tierras árabes, donde Cristiano Ronaldo participaba en el Mundial de Catar. Pero ahora, que ella y su familia están instalados en su nuevo hogar en Arabia Saudita es que ha llegado por fin la ‘versión’ de Gio sobre lo que realmente pasó en la entrega de premios.

No ha sido por medio de un comunicado ni una entrevista que la modelo ha desmentido las especulaciones de su supuesto encontronazo con Rosalía, sino por medio del tráiler de la segunda temporada de su reality show Soy Georgina, la cual se estrenará en Netflix el próximo 24 de marzo.

Poco después de la mitad del avance se muestra el amistoso encuentro en los camerino entre Georgina y la intérprete de Despechá, con todo y la presencia de su novio Rauw Alejandro. “¿Cómo estás?”, le pregunta Rosalía muy sonriente, a lo que la modelo originaria de Jaca le responde: “Muy bien”. La cantante le confesó no solo haber visto su reality, sino también haberse quedado prendado de él: “Me encanta”.

Aunque son apenas unos segundos del tráiler los que mostraron esta coincidencia, fueron suficientes para averiguar que tuvo lugar en Madrid. Gio aprovechó uno de sus viajes a la capital española para asistir al concierto que ofreció la ‘Motomami’ el 19 de julio en el WiZink Center. En aquella ocasión, la pareja de Cristiano Ronaldo causó sensación a su llegada, pues arrivó al lugar con sus hijos, su hermana Ivana y algunos de sus amigos más íntimos, entre ellos el periodista Iván García, parte de su selecto grupo denominado ‘Las Queridas’.

Gio y toda su tribu asistieron al concierto de Rosalía en Madrid

Este encuentro con Rosalía tuvo lugar meses antes del rumorado encontronazo entre las españolas en los Latin GRAMMY, el cual se dijo, habría ocurrido cuando Georgina le pidió a Rosalía usar su camerino para cambiarse, y supuestamente obtuvo una negativa como respuesta, lo que habría molestado a la modelo.

Sin embargo, ahora que se ha visto el cariño y la admiración que hubo en su encuentro en Madrid, resulta difícil de creer que Gio y Rosalía pelearan por un camerino tiempo después. De hecho, en aquel momento, la pareja de Cristiano compartió imágenes de su visita, y la intérprete comentó: “Gracias por veniros”, mientras que su novio, escribió: “Familia”. Además, si realmente hubiera existido dicha discusión, la modelo bien pudo haber optado por omitir todo rastro de la cantante en su reality, o al menos la parte en la que se mostró su efusivo acercamiento en los camerinos.

Las fotos que compartió Georgina de su encuentro con Rosalía

La versión contada por el entorno de Gio

Iván García, el amigo de Georgina, ya había desmentido el supuesto desencuentro entre la influencer y la intérprete de Con altura. El periodista echó abajo la versión de que la modelo tuvo que cambiarse en un baño portátil para entregar el premio al principio de la gala de los Latin GRAMMY.

“Tal fue el revuelo que se formó cuando llegó que no le dio tiempo a llegar al espacio que le habían habilitado, así que como tenía que hacer sus necesidades aprovechó para cambiarse”, explicó el periodista en el programa español Ya es mediodía. “No era un servicio de obra, era una caseta muy grande y no le pidió el camerino a Rosalía. Estuvieron juntas allí porque son muy amigas. No tiene ni pies de cabeza nada (de lo que han dicho)”, aclaró.

©GettyImages



Según un amigo de Gio, ella tiene una buena amistad con Rosalía

