Constantino II de Grecia, hermano de la reina Sofía, fallece a los 82 años

A pesar de su estatus como ex monarca, el gobierno decidió que su entierro sería como una persona privada, lo que significa que no tendrá honores de Jefe de Estado, y su entierro no será a cargo del gasto público.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.