Luego de más de 11 años de relación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozannedecidieron tomar rumbos diferentes. A través del podcast Señoras Punk, la actriz compartió que ha tenido semanas complicadas porque está llevando un proceso de separación con su esposo y padre de su hijo.

“De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, contó la también cantante en el programa. “Hemos estado pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo”.