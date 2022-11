Sandra Echeverría revela que está separada de Leonardo de Lozanne: ‘Es lo más doloroso de mi vida’

Luego de más de 11 años de relación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han decidido tomar caminos diferentes. A través del podcast Señoras Punk, la actriz quien diera vida a María Félix en la bioserie de ViX, compartió que ha tenido semanas complicadas porque está llevando un proceso de separación con su esposo y padre de su hijo. En el programa, conducido por Amanda Escalante ‘Amandititita’, Ileana Rodríguez ‘La reclu’ y Tania Zarak, la estrella de telenovelas se confesó sobre el duro momento por el que está atravesando.

“De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”, contó la también cantante. “Hemos estado pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo”, reveló Sandra.

La actriz de 37 años compartió que su separación le duele aún más por el hecho de que ella pasó por lo mismo con sus padres, cuando era niña y que no quería eso para sus hijos. “No ha sido fácil, yo vengo también de una familia de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que yo no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y fue muy difícil”.

“No es lo más doloroso de mi semana, es lo mas doloroso de mi vida”, reveló la protagonista de La usurpadora. “Finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y finalmente si vamos a estar mejor separados pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros estemos mejor”, indicó.