Sandra Echeverría en la piel de María Félix: ‘Es el reto más grande que he tenido como actriz’

¿Qué significa para ti poder haber sido elegida para encarnar a María Félix dentro de tantas actrices?

En primer lugar me siento muy agradecida, me siento muy afortunada de que tanto Carmen como ViX + hayan pensado en mí, TelevisaUnivision, yo sé que cualquiera hubiera dado todo por hacer este personaje así que en verdad lo hago y lo hice con mucho agradecimiento y con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para no fallarle a nadie. Es complicado hacer una biografía porque siempre estás como en el ojo del huracán y está la gente esperando ver cómo te critica, cómo no eres María Félix, porque no voy a ser María Félix, porque no soy María Félix. Entonces el hecho de no ser María Félix, ya desde ahí te están descalificando, ¿sabes? Entonces sí, realmente es un es un riesgo, pero al mismo tiempo es un reto maravilloso que yo creo que vale la pena correr

Sé que hay críticas positivas y negativas, sé que uno no es monedita de oro, pero la verdad es que si yo me dejo llevar por eso te destruyen de una. Como lo he hecho en proyectos anteriores que también decían: “Cómo Sandra Echeverría…” y al final nos va muy bien, con La Usurpadora me pasó lo mismo… no pasa nada, somos personajes que pone la tele y tiene la gente de decidir si le gusta o no.