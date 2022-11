Lo más emotivo: Ángela Álvarez, de 95 años, y Silvana Estrada, ganan la categoría de Mejor Nuevo Artista

Vaya momento el que se vivió en la 23a. entrega de los Latin GRAMMY, cuando se mencionó a las ganadoras en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Sí, leíste bien ‘las ganadoras’... En un suceso inusual, la terna tuvo dos ganadoras: Silvana Estrada y Ángela Álvarez. Tras escuchar sus nombres, ambas pasaron al escenario para recoger sus premios. El público entero de la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino no podía con la emoción, pues además de ser algo insólito, Ángela, una de las nominadas, fue premiada a los 95 años.

Ángela Álvarez y Silvana Estrada. ganadoras de la categoría de Mejor Nuevo Artista

La emoción era tal, que varias personas se pusieron de pie y las palmas no cesaron, hasta que las nominadas llegaron al escenario. Una vez ahí, Silvana, de origen mexicano, dio su discurso de agradecimiento: “Muchísimas gracias a la Academia por este reconocimiento, a mi equipo. Este premio es nuestro, es de todas porque este año éramos mayoría de mujeres en la categoría, es de todas”. Después se refirió al hecho de compartir el premio con doña Ángela, quien estaba a su lado. “Al estar aquí, lo que existe es honestidad, y esto es para que las niñas que vienen vean que vale la pena soñar y trabajar”. Por último Silvana, autora de temas como Al Norte y Te guardo, agradeció a los suyos. “Gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, gracias por enseñarme”.

Tras sus palabras, cedió el micrófono a doña Ángela, quien estaba acompañada por su nieto y productor Carlos José Álvarez. “Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento, muy especialmente a los músicos a Misael Odomar, a Andy García y a toda mi familia y muy especialmente a mi hija Marucha que yo sé que está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre”.

“Y por último a mi nieto y productor Carlos José Álvarez, él fue el que me ayudó a que yo llegará aquí a este momento”. También tuvo unas palabras para sus creencias y por supuesto, para su amado país. “Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar y también a aquellos que no han realizado sus sueños. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga”. La Arena del Mandalay Bay Resort and Casino estalló en aplausos y vitoreos para las dos ganadoras de la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Doña Ángela Álvarez ha igualado el récord de Tony Bennet, quien en los GRAMMY americanos, celebrados en abril pasado, ganó junto a Lady Gaga la categoría de Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional por su disco Love for Sale.

Desde niña, Ángela Álvarez siempre se sintió atraída por las artes, en específico por la música, gracias a que su madre le enseñó desde pequeña, además de que sus tías tocaban el piano. Pronto comenzó a tocar la guitarra y empezó a componer, pero jamás logró tocar en público, pues su padre era muy estricto y se lo impidió.