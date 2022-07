Belinda, arrepentida de exponer su romance con Nodal: ‘De los errores se aprende’

En esa misma conversación, Belinda reveló la razón por la que al fin se había decidido a hablar públicamente de su romance. “Nunca en la vida he hecho algo así en la vida yo nunca he hablado de estos temas porque también se han dicho muchas cosas de Belinda... Me gusta mantener mi vida privada, privada”.

La historia de su amor

La pareja hizo pública su relación en agosto de 2020 tras semanas de rumores de algo más que una simple amistad. En seguida, comenzaron a protagonizar tiernos posts en las redes y se dejaban ver cada vez más ante las cámaras. En mayo de 2021, antes de cumplir su primer aniversario de novios, el intérprete de regional mexicano le pidió que se casaran.