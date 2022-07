Rafael Nadal anuncia su retiro de Wimbledon por una seria lesión

Rafael Nadal tuvo que tomar una seria decisión a sólo un día de la semifinal de Wimbledon. Poniendo su seguridad y salud por delante, el tenista español se retiró del torneo por un desgarre muscular en el abdomen. Así lo confirmó este jueves en una emotiva conferencia de prensa que, a juzgar por sus palabras, hizo lo posible por aplazar para mantenerse en el juego.

“Por desgracia, como se lo imaginarán, si estoy aquí, es porque tengo que retirarme del torneo“, explicó ante medios y fotógrafos que esperaban escuchar la noticia por la que los había mandado reunir en el All England Club.

“Tengo una rotura en el abdominal, en el músculo, y tengo un riesgo importante de empeorarlo”, agregó muy serio sobre este padecimiento. Durante su encuentro con los medios, el originario de Manacor, Mallorca, aseguró que no fue una de las decisiones más difíciles de sus años detrás de la raqueta.

“Llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dando vueltas a la situación. Llego a la conclusión de que aquí solo me vale ganar, el resto no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto”, aseguró. Y continuó: “Pensaba durante todo el día qué decisión tomar, pero no tiene sentido intentarlo. Si sigo, la lesión va a ser peor. Estoy muy triste”.

Abatido por la situación, Rafa de 36 años, explicó que intentó continuar en el torneo, pero incluso sus habilidades se vieron comprometidas por dicha lesión: “No puedo sacar a la velocidad de siempre, pero no es sólo eso, no puedo hacer un movimiento normal para sacar. Pensar en mí ganando dos partidos... Por respeto a mí mismo, no quiero salir ahí fuera sin poder estar competitivo al nivel que tengo que estar para conseguir mi objetivo”.

Nadal estaba previsto para disputar la semifinal contra Nick Kyrgios. Ahora, el australiano disputará el campeonato este domingo en un partido contra Novak Djokovic o Cam Norrie.

Rafa Nadal, a punto de ser padre y sin retirarse por completo

Desde hace unos meses se habla de la posible retirada oficial de Rafa Nadal, rumores que incrementaron semanas atrás, cuando se confirmó que él y su esposa, Mery Perelló, esperan a su primer hijo juntos. El deportista siempre ha querido ser padre y en más de una ocasión reveló que al llegar el momento, se despediría de las canchas. Sin embargo, ese día aún no ha llegado y esta retirada es una coincidencia de tiempos.

Incluso Nadal aseguró que sólo estará en recuperación un par de semanas para después volver a el Masters 1.000 de Montreal, que dará inicio el 7 de agosto. Y agregó que nadie lo convenció de retirarse en esta ocasión, mucho menos su familia. “Jugando mañana, en el caso improbable de ganar... ¿Cómo se llegaría al domingo? La lógica y después de hablar mucho con el equipo, me lleva a tomar una decisión que me ha costado un montón. Es lo que siento y creo que tomo la decisión correcta... Es una decisión personal, de analizar todo y el momento particular en el que estoy”.

Sobre la lesión en el pie que también preocupaba a sus fans, contó que va un poco mejor: “Parece que el pie está más controlado y me está permitiendo disfrutar de poder jugar al tenis”. Y concluyó: “Intento priorizar lo que es mi felicidad personal más allá que cualquier título o éxito personal”.