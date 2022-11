Entre lágrimas, Rodner Figueroa hace un triste anuncio

“Pero bueno tengo que ser fuerte y tengo que tomar la decisión que sea mejor para él y no para mí”, dijo. Rodner contó que cuando a su —ya fallecida— perrita Carlota le diagnosticaron un linfoma, los veterinarios fueron sinceros al decirle que incluso con quimioterapia, las probabilidades de recuperación eran pocas, pero él quiso serguir adelante con el tratamiento.

“Uno en la deseperación de extenderle la vida al animal trata de hacer muchas cosas. En mi opinión no valió la pena hacerla sufrir más, fue extenderle una agonía”, contó. Rodner reveló que en aquel momento pensó, que si Napoleón estuviera en un escenario similar no lo sometería al mismo sufrimiento. “No le puedo extender la vida para que sufra... Y veo que en estas dos semanas ha estado empeorando y empeorando... Así que sólo quiero pedir que recen por él para que esté en paz, para que esté tranquilo”.

©@rodnerfigueroa



Rodner no quiere someter a Napoleón a tratamientos dolorosos