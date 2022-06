Camilo y Alejandro Sanz por fin estrenan ‘NASA’, Belinda canta ‘Las 12’ con Ana Mena y Kim Loaiza nos trae ‘Pa’ Eso Se Hizo’

Natti Natasha, Daddy Yankee, Wisin & Yandel - Mayor Que Usted

El tema, producido por Raphy Pina, Wisin, DJ Luian y Mambo Kingz, llega como una bomba nuclear, no solo porque fusiona sonidos modernos con los sonidos de la versión original, sino porque llega para complacer a los fanáticos del reggaetón que estaban pidiendo un tema de esta índole rindiéndole tributo a las leyendas del género.

Vikina - Stay With Me

Vikina abraza su autenticidad y evolución hacia en EDM latino con Stay with Me, una canción en la que muestra la potente voz dance pop mientras recita una letra de anhelo sobre un ritmo slab-house. “Siempre me he identificado como una artista urbana por mi flow, pero en mi corazón siempre ha estado en la música de baile y me emociona ser una pionera de esta nueva fusión y movimiento”, asegura la cantante.