Jennifer Lopez habla como nunca sobre lo difícil que fue su divorcio con Marc Anthony

Jennifer Lopez siempre llevará marcada en su corazón aquella historia de amor que vivió junto a Marc Anthony a mediados de la primera década de los 2000. La Diva del Bronx y el salsero formaban una de las parejas más mediáticas que con su boda y el nacimiento de sus mellizos Max y Emme completaban el retrato de una familia perfecta. Sin embargo, había diferencias entre ambos que los llevaron a tomar caminos separados en 2011, una decisión que hoy JLo confiesa que no fue nada fácil de enfrentar.

“Como artista, creo que perdí parte de mi identidad al tratar de construir una vida perfecta, una vida familiar”, revela Jennifer en su nuevo documental, Halftime, en el que nos abre la puerta a una fase mucho más personal de su vida, mientras lucha por ser la exitosa cantante y actriz que es hoy en día.

“Cuando mis hijos tenían tres años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños. A los 42 años los papeles de cine no llegaban a mi puerta y cuando volví a trabajar sentí que ya no sabía cuánto valía”, reveló llena de emociones complejas.

Poco a poco retomó el camino profesional, tal como lo recuerda en el largometraje, con la invitación a participar en American Idol. “Ese fue mi primer gran trabajo después de tener a mis bebés. Fue bueno para mí porque la gente podía verme por quien era, y eso cambió todo”, agregó sobre cómo renació su carrera, pues fue en ese entonces cuando decidió que tendría que mejorar en su actuación y su fase como cantante.

Un lado bastante humano que día a día superó al punto de retomar su propio camino y dejarnos ver que entre ella y Marc hoy reina una increíble armonía por el bien de sus hijos. De ahí que en varias ocasiones los viéramos juntos en eventos escolares o familiares, cada uno acompañado de su pareja actual.

Una estrella que recuperó su brillo

Jennifer Lopez nos cuenta en el documental cómo es que desde entonces se impulsó para seguir creciendo como artista sin dejar al lado su vida como mamá y, al mismo tiempo, dejar espacio para las relaciones sentimentales. Entre rumores de una supuesta boda secreta con su prometido, Ben Affleck, la actriz que dio el salto a la fama con la cinta biográfica de Selena, repasó sus relaciones pasadas y lo que significaron para ella en su momento.