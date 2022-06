Eva Ugarte, la actriz del momento en España que pisa fuerte en las pantallas latinas

¿Qué le dirías a tu yo del pasado, esa niña de 14 años que estaba en el teatro de la escuela?

“Pues me toca un poco, me emociona y sólo le diría: ‘Sigue, sigue, sigue... ¡Y escucha a tu madre!’. A veces me he quejado un poco porque mi madre me decía que estudiara, que fuera la más lisa y me fuera a otros países. Observaba en las redes sociales, en la tele o las revistas lo que yo quería lograr, y pensaba que no lo tenía por estar estudiando tanto, o porque buscaban rubias o más jovencitas.

Y no. Ahora estoy muy contenta y veo que es muy importante escucharse en los momentos de uno, y yo internamente he tenido una evolución que me ha servido para poder estar haciendo tres películas a la vez, ocho en un año y tener la cabeza en su sitio. ¡Así que le diría que siga!“.