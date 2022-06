Para Nadia, no hay mujer más importante en su vida que su madre, quien la ha guiado y formado para lograr sus sueños. Incluso, se refiere a ella como su mejor amiga.

“Es mi ejemplo para seguir, la persona más importante que tengo en mi vida, cada vez que me toca hablar de mi mama digo: ¡‘wow’! La amo, me enseñado tanto, me ha acompañado en todo este viaje y lo sigue haciendo de la mejor manera dándome los mejores consejos”.