Nadia Ferreira y Salma Hayek, las fans #1 de Marc Anthony en Londres

Aunque no tienen aún la fecha de su gran día, ni un lugar definido, la futura señora Muñiz ya está pensando en algunas ideas. En entrevista exclusiva con HOLA! USA, la modelo confesó que ya tiene algunas fuentes de inspiración para su boda soñada. “Tengo un álbum de las cosas que me gustarían”, reveló la finalista de Miss Universo 2021, quien agregó que no hay una fecha para sellar su amor, pero que mientras, están gozando al máximo. “Todavía no (tenemos el día), estamos aprovechando y disfrutando de cada segundo”.

