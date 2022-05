Colate, ex de Paulina Rubio, revela que fue víctima de abuso a los 13 años

Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate, publicó su nuevo libro, Colate según Nicolás, una autobiografía que resume sus memorias, incluidos los momentos más complicados y que marcaron su vida. Todo, según él, para que su hijo con Paulina Rubio, Andrea Nicolás, sepa de primera voz la historia de su padre. Relatos que han dejado más de uno impactado luego de leer que con sólo 13 años de edad, el español sufrió de abuso sexual.

Como muchos niños, Colate quería hacer una carrera en el mundo del deporte, y fue un monitor de esquí quien le cambió la vida por completo. “No sé dónde quería llegar, pero lo consiguió. Me marcó y me cambió la vida deportiva y me obligó a rechazarlo y salirme de ese ambiente que era mi favorito”, confesó en una charla para el programa Socialité.

Por si fuera poco, su vida siguió un camino turbio en el que se encontró con las drogas. El ex de la Chica Dorada aseguró que probó de todo, aunque con moderación. “No lo niego, pero como digo, con control. Nunca me he sometido a ellas y de eso me siento orgulloso”, dijo el hoy hombre de 49 años. Sin embargo, hubo un evento que lo hizo salir de ese mundo.

Paulina Rubio en la vida de Colate

La relación con Paulina Rubio no podía quedar fuera de su libro, pues además de ser su esposa, la cantante mexicana se convirtió en la madre de su único hijo. El divorcio fue de lo más mediático y problemático, tanto que aún después de una década separados, aún pelean para llegar a un acuerdo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.