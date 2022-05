‘Chicharito’ Hernández rompe en llanto por estar separado de sus hijos: ‘He experimentado mucho dolor’

Como nunca, Javier ‘Chicharito’ Hernández se sinceró sobre una de las situaciones más fuertes que ha enfrentado en su etapa adulta: la lejanía con sus hijos. Noah y Nala, fruto de su relación con la modelo Sarah Kohan, no viven con él, y a lo largo de los últimos años, el futbolista mexicano se ha visto envuelto en todo tipo de críticas que lo señalan como un padre ausente. El delantero de Los Angeles Galaxy se sentó a conversar con Jorge Ramos y expresó su sentir ante esta situación, la cual lo hizo romper en llanto.

Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió en llanto al hablar de sus hijos con Jorge Ramos

Ramos, quien estrenó hace unas semanas su serie de entrevistas Algo personal, a través de ViX, dio pie al delicado tema diciendo, “Debe ser duro estar lejos de ellos”, a lo que Javier Hernández, contestó: “Sí. Estos dos años, la gente, no lo he demostrado pero ha dicho y hablado que soy mal padre, cuando no tienen ni idea, por que pues no he posteado yo nada ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber que soy buen padre o no ser un mal padre?”.

“Claramente es algo que te duele ¿no?”, siguió el periodista, a lo que ‘Chicharito’ respondió con lágrimas en los ojos: “Sí, he experimentado mucho dolor, sí mucho”.

Javier ‘Chicharito’ Hernández con sus dos hijos

Ramos le dio un respiro al jugador de 33 años, al cambiar el giro de la charla y dejar de lado su faceta como padre, pues ‘Chicharito’ estaba visiblemente afectado. Ramos guió la conversación hacia el fútbol y tocaron el tema de su llegada al Galaxy, así como su notable ausencia en la selección mexicana.

La historia de Javier Hernández y Sarah Kohan

En 2021, meses después del nacimiento de su segunda hija, la modelo y el futbolista empezaron su proceso de divorcio, luego de un par de años juntos.

Nala nació en octubre de 2020 y meses después, se dio a conocer que Javier y Sarah ya estaban en trámites de divorcio

En julio de ese año, en medio de su proceso de divorcio, se dieron a conocer una serie de declaraciones realizadas por Sarah Kohan, quien aseguraba que Javier Hernández era un padre que no se involucraba en el desarrollo de sus hijos. “No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores”, dijo en aquel entonces el abogado de Kohan.

En una entrevista con el sitio The Ringer, Hernández reconoció que cometió errores en el camino, que lo llevaron a romper su matrimonio. “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”.