¿Se reconciliaron? ‘Chicharito’ Hernández aclara su situación con Sarah Kohan

El pasado 26 de junio Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan sorprendieron a sus seguidores al compartir fotos juntos después de un largo tiempo de no hacerlo. La pareja expresó su intención de trabajar juntos en la crianza de sus hijos para el bienestar de los pequeños. Y aunque ellos fueron claros en sus motivos, algunos se precipitaron a pensar en una posible reconciliación. Estas ideas cobraron fuerza esta semana, luego de que la expareja interactuara con mucha confianza en redes sociales. Sin embargo, el futbolista mexicano ha salido a aclarar las cosas y ha revelado cómo es realmente su relación con la madre de sus hijos.

©@ch14_



Hace unos días la expareja compartió fotos junto a sus hijos

Todo empezó cuando “Chicharito’ anunció en su cuenta de Instagram su llegada a Threads e invitó a sus seguidores a seguirlos en esta nueva plataforma. “Cáiganle que estaré con todo en esta app hasta que me deje de gustar, (si es que me deja de gustar). Los amo”, escribió el jugador de Los Angeles Galaxy.

Los numerosos fans del delantero mexicano se apresuraron a seguirlo, y tal fue el revuelo que causó que la misma Sarah le hizo un comentario respecto a su notoria actividad en la plataforma. “¿Estás bien?, todo mi feed eres tú”, comentó la guapa australiana. ‘Chicharito’ no tardó en responder este mensaje, y lo hizo de una manera divertida y espontánea. “Hahaha, poniéndome mejor que nunca”, escribió el jugador, quien tras su separación de Sarah inició un noviazgo con la modelo Nicole McPherson.

©@ch14_



‘Chicharito’ quiso despejar las dudas sobre su relación con Sarah

La familiaridad con la que la expareja interactuó no pasó desapercibida para los seguidores del futbolista, y hubo quien dio por hecho que él y Sarah se hubieran reconciliado. “Que vivan los novios”, comentó un usuario. Este mensaje llamó la atención del mexicano, quien quiso aclarar las cosas de una vez antes de que continúen las interpretaciones erróneas. “No somos novios. Cada vez nos estamos llevando mejor por el beneficio de nuestros hijos”, expresó.

©@ch14



‘Chicharito’ atesora cada momento con sus hijos

Lo duro que fue separarse de sus hijos tras el divorcio

En mayo, ‘Chicharito’ se sinceró en una entrevista sobre lo duro que fue para él la separación de Sarah. “Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar”, explicaba entonces a FOX Sports México.

“Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma”, señaló. El mexicano se reunió con sus pequeños Noah y Nala justo para el día de su cumpleaños 35 el 1 de junio, los niños fueron su mejor regalo.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...