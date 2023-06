‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan reaparecen juntos

En 2019, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan se convirtieron en marido y mujer, ilusionados por formar juntos una familia. Sin embargo, las cosas sucedieron como ambos hubieran esperado, por lo que terminaron por separarse a inicios de 2021. Ambos siguieron adelante con sus vidas, e incluso el futbolista se dio una nueva oportunidad en el amor. Si bien hubo un momento en el que su ruptura fue motivo de polémica, hoy su relación está marcada por la cordialidad y el respeto, pero sobre todo, por el amor a sus hijos. La mejor prueba de ello la acaban de dar, pues después de mucho tiempo han reaparecido juntos.

Aunque la pareja lucía feliz, terminó por tomar caminos separados

Este 26 de junio, Sarah y ‘Chicharito hicieron una publicación conjunta en Instagram, algo que hace un muy largo rato no hacían. “¡Aprendiendo continuamente en la co-crianza de nuestros bebés con todo el amor del mundo!”, escribieron en el post. Estas palabras dejaron claro que, más allá de lo que vivieron en su historia de pareja, su prioridad es el bienestar y felicidad de sus pequeños Noah y Nala, de 4 años y 2 años respectivamente.

Junto a este mensaje, la expareja compartió un par de lindas fotos junto a sus pequeños, en las que se les ve a los cuatro muy entretenidos recolectando fresas en un gran huerto. Firmes en su decisión de proteger al máximo la privacidad de sus hijos, eligieron fotos en las que no se mostraran los rostros de los niños.

La expareja mostró un vistazo de una salida con sus hijos

Esta publicación fue de inmediato celebrada por los seguidores de ambos, pues los felicitaron por su decisión madura y responsable de compartir la crianza de sus pequeños dejando a un lado los motivos que los llevaron a separarse como pareja.

Estas fotos son las primeras que comparten Sarah y ‘Chicharito’ en las que se les ve juntos en mucho tiempo. La última foto que tiene conserva la influencer australiana junto al futbolista data de octubre de 2020, cuando vino al mundo su pequeña Nala. Por su parte, el mexicano tiene en su Instagram una foto junto a su expareja, la cual data de diciembre del mismo año, y la publicó al hacer un recuento de su 2020.

‘Chicharito’ confesó hace poco lo duro que fue para él el divorcio

A principios de mayo, el delantero de Los Angeles Galaxy habló con FOX Sports México acerca de las decisiones que ha tomado en su vida, y no solo en el terreno profesional, sino también aquellas que han repercutido en su vida más allá de las canchas. “Creo que todos nosotros, el temor más profundo que tenemos es a nuestra máxima expresión, a nuestros máximos deseos, a nuestros máximos anhelos, sueños, a todo eso, porque las consecuencias de las decisiones que tienes que tomar para poder vivir esas experiencias son muy duras y son muy fuertes”, reflexionaba.

‘Chicharito’ atesora cada minuto con sus hijos

Durante la charla, ‘Chicharito’ se sinceró sobre lo duro que fue para él la separación de Sarah. “Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar”, explicaba entonces Hernández, quien tras su separación de Sarah inició un noviazgo con la modelo Nicole McPherson.

“Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma”, señaló.

