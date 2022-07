Sarah Kohan, ex de ‘Chicharito’, se sincera sobre su faceta como madre soltera

Además de su experiencia como mamá soltera, Kohan explicó la razón por la que ya no comparte tantas fotografías de sus hijos como solía hacerlo. “Después de que Noah cumplió dos años, ya no me sentí cómoda mostrando sus caras. Cuando sean mayores, ellos podrán decidir si quieren o no ser públicos de nuevo pero por ahora, su seguridad es mi prioirdad”, respondió.

¿Más hijos?

Entre las preguntas surgió una sobre su futuro, y en su respuesta, Sarah dejó ver que, a pesar de su matrimonio fallido con ‘Chicharito Hernández, no pierde la esperanza de volver a enamorarse y hasta formar una nueva familia al lado del hombre de sus sueños. Uno de sus fans le preguntó si tendría más hijos, a lo que Kohan respondió afirmativamente. “Espero que sí con la persona correcta”.

©@sarahkohan



Kohan confesó que le gustaría volver a ser madre

Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández se casaron en 2019 en el registro civil de Chula Vista, California. De esa relación, nacieron Noah, en junio de 2019, y Nala, quien llegó al mundo en octubre de 2020. Meses después del nacimiento de su segunda hija, se dio a conocer que estaban atravesando una fuerte crisis de pareja. Al poco tiempo se informó que habían tomado caminos separados y que estaban en proceso de divorcio.