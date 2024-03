Agradecido, el Chicharito Hernández celebra su regreso a las canchas tras su lesión

Los últimos nueve meses fueron sin duda aleccionadores para Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien tras sufrir una lesión en la rodilla, durante un partido con su anterior equipo -el LA Galaxy de LMS-, tuvo que enfrentarse a una complicada cirugía y su posterior rehabilitación, lo que lo mantuvo fuera de la cancha por varios meses. Sin embargo, el tapatío se encuentra de regreso y por todo lo alto, pues tras la espectacular bienvenida que le dieron hace unos meses en las Chivas y tras jugar algunos minutos en un par de partidos, el futbolista por fin pudo demostrar de lo que está hecho durante el enfrentamiento que su equipo tuvo este fin de semana en contra de las Águilas del América, algo por lo que se mostró sumamente orgulloso.

©GettyImages



El ‘Chicharito’ Hernández está de vuelta con las Chivas

A través de su perfil de Instagram, ‘Chicharito’ compartió una serie de fotografías del partido que jugó este fin de semana, las cuales acompañó de un mensaje en el que expresó su sentir tras su regreso a las canchas. “Mis primeros 70 minutos después de casi 9 meses desde mi operación. Eternamente agradecido por vivir momentos tan ching**** como el de ayer”, señaló el deportista emocionado.

El futbolista se dijo agradecido por todo lo vivido en los últimos meses y por la oportunidad de estar de vuelta en la cancha y de jugar en equipo. “En lo grupal, una buena actuación y volvimos a sumar en la liga. Estoy completamente seguro de que seguiremos mejorando y creciendo TODOS JUNTOS. ¡Los amo chivahermanos! ¡Gracias por el apoyo incondicional que nos brindan siempre!”, finalizó conmovido.

©GettyImages



El futbolista pudo jugar casi un partido completo este fin de semana

Vuelve a casa convertido en una leyenda

Tuvieron que pasar más de 14 años para que Javier ‘Chicharito’ Hernández regresara a las Chivas, el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Luego de triunfar en Europa y de su paso por la LMS con LA Galaxy en Estados Unidos, club al que perteneció más de cuatro años, el tapatío finalmente se encuentra de vuelta en casa para iniciar una nueva etapa en su carrera. Y como era de esperarse su regreso fue por la puerta grande, ya que el equipo le dio la bienvenida con una espectacular ceremonia en el Estadio Akron, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. “No hay palabras para agradecerles que hayamos hecho historia al haber llenado un estadio y uno de los mejores de Latinoamérica para recibir a un canterano, llámese como se llame”, expresó el futbolista conmovido, ante la mirada de más de 40 mil aficionados que se dieron cita en el estadio para darle la bienvenida.

En ese mismo sentido, Hernández también agradeció a sus nuevos compañeros de equipo, quien al igual que la afición, lo recibieron con total alegría, por lo que le pidió a los seguidores de las Chivas seguir apoyando a toda la escuadra. “Esto sí se los voy a pedir. Allá abajo me recibieron mis compañeros. Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros. Chicharito no hubiera podido sin ustedes. Chicharito no hubiera podido sin la familia…”, expresó conmovido. “En nuestro país creo que lo que más hace falta es unión, carajo, unión. Y vean esto que se generó. Se puede, se puede y se puede. Lo único que les voy a pedir, chivahermanos, como me quieren apoyar a mí, nos apoyen a todo el equipo. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este país. Los amo y muchas gracias”, agregó.

©GettyImages



El tapatío se encuentra sumamente ilusionado con su regreso a Guadalajara

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...