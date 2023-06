El mejor regalo de ‘Chicharito’ Hernández en su cumpleaños: celebrar con sus hijos

Javier ‘Chicharito’ Hernández cumple este 1° de junio un año más de vida; el delantero de Los Angeles Galaxy celebra sus 35 años y lo hace bien acompañado. El jugador de origen mexicano compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías en las que se deja ver junto a sus dos hijos, Noah y Nala, fruto de su fallido matrimonio con la blogger australiana Sarah Kohan.

Javier ‘Chicharito’ Hernández celebra sus 35 con sus hijos

Junto a las fotos, en las que ‘Chicharito’ tuvo cuidado de no mostrar el rostro de los pequeños, el futbolista escribió: “35”. Con esto, el que fuera jugador de las Chivas de Guadalajara deja ver que para él no hay mejor regalo que estar en este día tan especial lado de sus hijos, Noah, de tres años y Nala, de dos.

Debajo de las cuatro postales, en las que se muestra en su faceta de padre amoroso, Javier Hernández recibió los mejores deseos de cumpleaños por parte de sus fieles seguidores, así como de queridos amigos del medio deportivo y el entretenimiento. “Feliz vuelta al sol, que magia empezarlo así. Felicidad compartida AMOR PURO”, escribió la actriz Angelique Boyer. Sebastián Rulli, novio de la actriz, también comentó el post cumpleañero de Javier: “¡¡Amor de padre y de abuelos para tus hijos!! La mejor manera de crecer. Y el mejor amor del mundo de parte de ellos hacia ustedes. Felicidades FAMILIA!!!”.

Javier Hernández recibió sus 35 años junto a sus hijos

Su amigo y excompañero de equipo, Miguel Layún, también lo felicitó así como el Club Deprotivo Guadalajara, en el cual militó por varios años y se dio a conocer a nivel mudial.

Lejos de sus hijos

Debido a su proceso de divorcio con Sarah Kohan, el futbolista no ve a sus hijos con la frecuencia que él quisiera. En 2019, el jugador contrajo matrimonio con la modelo, pero dos años después, dicieron tomar caminos separados. En una entrevista con FOX Sports México, el delantero habló de los momentos más duros de su vida profesional y personal.

“Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar”, explicó el futbolista. “Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma”, dijo en ese entonces.

