Javier ‘Chicharito’ Hernández vive el reencuentro más feliz con sus hijos en Londres

En todo momento, el mexicano cuidó el rostro de sus hijos, evitando que las caritas de los niños se vieran en sus publicaciones. Tanto él como su expareja han llevado a cabo esta práctica en sus últimos posteos en redes. En esta foto de la pequeña Nala, Javier Hernández colocó un emoji, cuidando así la privacidad de la niña.

Este reencuentro se da a solo unas horas de que ‘Chicharito’ haya celebrado su aniversario con su nueva pareja, la modelo Nicole McPherson, con quien disfrutó de una romántica cena con brindis incluido.

El dolor más grande de su corazón

Días antes de esta buena racha, salió a la la luz la entrevista de ‘Chicharito’ con Jorge Ramos, en Algo Personal (ViX), en la que el futbolista rompió en llanto al hablar de lo duro que es estar lejos de los niños, así como las constantes críticas que ha recibido sobre su paternidad. “Debe ser duro estar lejos de ellos”, expresó Ramos a lo que Javier Hernández, contestó: “Sí. Estos dos años, la gente, no lo he demostrado pero ha dicho y hablado que soy mal padre, cuando no tienen ni idea, por que pues no he posteado yo nada ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber que soy buen padre o no ser un mal padre?”.