Con una romántica cena, Javier ‘Chicharito’ Hernández y su novia celebran su primer año de novios

Sus hijos, su dolor más grande

Hace unos días, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara se sinceró en una entrevista con Jorge Ramos, en la que habló sobre sus hijos. Al borde de las lágrimas, dijo que era muy duro estar lejos de Noah y Nala, fruto de su fallida relación con la modelo Sarah Kohan. “Debe ser duro estar lejos de ellos”, dijo el periodista, a lo que Javier Hernández, contestó: “Sí. Estos dos años, la gente, no lo he demostrado pero ha dicho y hablado que soy mal padre, cuando no tienen ni idea, por que pues no he posteado yo nada ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber que soy buen padre o no ser un mal padre?”.

“Claramente es algo que te duele ¿no?”, siguió el periodista, a lo que ‘Chicharito’ respondió con lágrimas en los ojos: “Sí, he experimentado mucho dolor, sí mucho”.

Pese a los señalamientos de la gente, su pareja lo ha defendido asegurando que es un padre dedicado. En marzo pasado, ante las cámaras de diversos medios, Nicole se refirió a los rumores que hay sobre su novio y su faceta como papá: “Es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes“, dijo la modelo de 28 años. “Es un gran papá, un gran papá”, recalcó.