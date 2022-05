Ruby Barker, de ‘Bridgerton’, se sincera sobre sus problemas de salud mental: ‘Espero continuar con mi vida’

Ruby Barker, la actriz que diera vida al personaje de Marina Thompson en la serie de Bridgerton (Netflix) fue dada de alta de una clínica de salud mental. Barker, de 25 años, reveló a través de sus redes sociales que salió del centro médico y que ya estaba al lado de sus seres queridos. Además de esto, compartió que se enfocaría en cuidar de su bienestar emocional, además de darse un descanso, sin embargo, eso no quiere decir que abandonará la actuación, pues tiene varios planes en puerta.

©@rubybarker



Ruby Barker en su personaje de Marina Thompson

“¡Me han dado de alta del hospital! Muchas gracias por el apoyo, no puedo esperar por lo que viene y siento como si hubiera salido del otro lado. Gracias a todos, que tengan un día bendecido 💜🙏🏽 cuídense, no tengan miedo de comunicarse con sus seres queridos y ‘estamos todos juntos en esto’ como dicen en High School Musical 🎶 😂 💗”, escribió la actriz al lado de un video que publicó en sus redes sociales, en el que se veía descansando dentro de una tina con agua caliente.

Hace unos días, Barker compartió un video desde el centro médico en el que se encontraba ingresada y reveló que llevaba ya un tiempo luchando contra algunos problemas de salud mental, y que al ver que la situación iba agravándose, buscó ayuda profesional.

“Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es hora de ser transparente. He estado luchando desde Bridgerton, esta es la verdad. Gracias a todos por apoyarme, su amor me sostiene”, contó.

En dicho video, de unos cinco minutos de duración, la actriz se sinceró: “Ahora estoy en el hospital pero pronto me darán el alta y espero continuar con mi vida. Voy a tomarme un pequeño descanso y quiero alentar a otros a que, si están sufriendo, por favor háganse un favor: hagan una pausa. No sean tan duros consigo mismos”.

“La gente solía decirme que no fuera tan dura conmigo misma y realmente nunca sabía que significa a eso”, añadió. Barker contó que, desafortunadamente, hay poco conocimiento de la salud mental y que incluso, ella misma desconocía que era lo que le estaba sucediendo. “La gente no sabe como hablar de salud mental y entiendo eso, yo era de esas personas. Me sentía irritada, enojada, frustrada, estaba cargando con un trauma generacional, había mucho sobre mí y ahora tengo un diálogo y quiero hablar de eso”.