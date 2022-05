Ivy Queen revela que lucha contra una enfermedad y que no se rendirá: ‘Soy una guerrera por naturaleza’

Ivy Queen usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que batalla contra una enfermedad. ‘La Caballota’ publicó un emotivo video en su cuenta de TikTok, en el que se deja ver en plena lucha desde el hospital. Aunque no precisó qué es lo que la aqueja, Ivy, cuyo nombre real es el de Martha Ivelisse Pesante, demostró que no se rendirá y envió un mensaje de empoderamiento.

©@beatscommunications



Ivy Queen está lista para dar la batalla ante todo lo que se le interponga

En las imágenes, compartidas desde lo más profundo de su intimidad, Ivy se muestra levantándose con mucho esfuerzo de una cama, usando un turbante y recibiendo un tratamiento dentro de una cámara hiperbárica. Estas conmovedoras fotografías están acompañadas con un mensaje en voz de la propia cantante en el que se escucha lo siguiente: “Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”.





Ivy Queen agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores

Para finalizar, ‘La Reina del Reggaetón’ pidió a sus seguidores que siempre fueran amables con las personas a su alrededor. “Por favor siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar de uno en la suya. Gracias a todos por procurar por mí”.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

Debajo del video, sus fanáticos se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de buenos deseos y pronta recuperación. “Te deseo lo mejor y te recuperes”, “Dios te bendiga reina, pronta recuperación”, “Siempre serás nuestra reina la mejor de todas por siempre, mucha gente te ama y apoya”, “Sanidad y salud en nombre de Jesús”, fueron solo unos de los mensajes que sus preocupados fans le dejaron.

Con este video, Ivy Queen hace un alto a las especulaciones sobre su persona, ya que desde hace semanas no había compartido nada en sus redes. Su más reciente post, del pasado 8 de mayo, está dedicado a su única hija, la pequeña Naiovy Kháli Star Sánchez, fruto de su relación con el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez. Sánchez, con quien se casó en 2012, no se ha separado de ella y ha estado a su lado en esta batalla que enfrenta con su salud.