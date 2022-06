¿Por qué Alaïa no convive con su abuelito paterno? Toni Costa lo revela

Con el aislamiento y las emociones a ‘flor de piel’, las celebridades dentro de La Casa de los Famosos 2 poco a poco van mostrándose tal cual son y hablando de los temas más ríspidos, tal es el caso de Toni Costa, quien además de abordar cómo es la relación con su ex y lo mucho que extraña a su novia, también ha hablado sobre la vida de su hija, Alaïa, quien al día de hoy no tiene una relación tan cercana con su abuelo paterno como el bailarín quisiera. En una confesión hacia sus compañeros, Toni reveló en el reality de Telemundo que está alejado de su padre, lo cual quiere decir que no hay relación abuelo-nieta con Alaïa.

El coreógrafo de origen español confesó que las cosas empezaron a ir mal con su progenitor cuando este se separó de su madre, la señora Carmen, y empezó a salir con una chica mucho más joven que él. “Al día de hoy mi padre no es el mismo, ni para mí es el mismo papá”, aseguró Costa.

Agregó que debido al noviazgo que su padre tiene, este ha cambiado y ha cometido muchos errores, los cuales podría corregir, pero hasta la fecha no lo ha hecho, lastimando así al resto de sus familiares. “Él sabe que no es una relación sana, él sabe porque nos lo ha demostrado mucho tiempo”, agregó.

©@toni



Toni asegura que no hay una buena relación con su padre, así que tampoco con Alaïa

El experto en zumba fue más allá y recordó las lecciones que su progenitor le dijo cuando era niño y lamentó que él mismo las haya echado en ‘saco roto’. “Papá tú me has dicho toda la vida ‘la familia es lo primero, los hijos son tu sangre, tú mujer la conociste en la calle’, así siempre. Entonces papá, ¿dónde está tu ideal de vida que tú predicabas? Con todo lo que ocurrió y cómo lo hizo se le fue el piso por completo; y yo lo querré, lo amaré, pero reconozco –y él lo sabe–, que no es lo mismo”, comentó.

Reveló que su padre no lo visita en Estados Unidos desde hace casi 11 años; la última vez que lo hizo fue en 2011 con su madre, pero que desde esa fecha, no ha regresado a pesar de las incontables invitaciones que él le ha hecho. Pero, ¿por qué no viaja a EU? Costa explicó que su padre siempre pone una condición, que también vaya su actual pareja, cosa a lo que él se opone. “(Mi padre me dice) ‘No, es que si no es con ella…’. Eso puede llegar un día a pasar, pero para eso hace falta tener un camino, un recorrido, unas decisiones, darnos el lugar que somos tus hijos, que es tu nieta”, añadió Toni.