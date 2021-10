Carolina Sarassa nos presenta a Noah Mattia: ‘Soy la mamá más feliz del mundo, estamos completos’

¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento?

Lo que más me dolió es que no pude despedirme de Chloé. Me acuerdo de ese momento y me quiero morir porque yo todos los días me despido de la niña y ese día en particular, voy saliendo tarde al trabajo y me acuerdo de su grito: “¡Mamá!”. Me fui en el carro y pensé que la iba a ver más tarde y no la vi por una semana. Era horrible porque quería llamarla por FaceTime, pero no querían que ella me viera y llorara. Estaba tan contenta porque iba a nacer mi niño pero no podía ver a mi niña. Yo no me he separado ni una sola noche de Chloé desde que nació. Chloé hasta el día de hoy se pega en mi pecho para dormir y cada vez que llega la noche, sabía que Chloé no estaba con su mamá y ella nada más come cuando yo le doy su comida. Me dolía tanto no haberme despedido de ella…