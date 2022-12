Carolina Sarassa nos recibe en su nueva casa: ‘Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios’

Ahora que tienen más espacio, ¿han considerado la posibilidad de ampliar un poco la familia, tener más hijos?

Me encantaría, sería feliz de la vida, si hubiera comenzado con más joven yo creo que tendría, 7, 8, 9 hijos, porque el amor que les tengo es increíble y me llenan mucho. Ahora que Noah ya cumplió un añito es ver su ropita de chiquito y decir ‘¡ay no, qué pesar regalarla!’. Porque yo quiero otro bebé y mi esposo no quiere, me dice: ‘Si quieres otro no será conmigo’ (risas).

A mí me encantaría, de verdad, que si Dios quiere algún día puedo convencerlo, ojalá pronto. Yo crecí en una familia chiquita, mi hermana vive muy lejos, nada más éramos mi papá, mi mamá y yo en Navidad y el perro, y era mi esperanza poder tener una familia grande ahora en Navidad… Ojalá pueda tener otro hijito, me encantaría, que fuera otra niña me gustaría mucho.